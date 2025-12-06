Abre la inscripción para cursos de Musicoterapia

El Concello da Estrada abrirá del 9 al 19 de diciembre el plazo de inscripción para la actividad de Musicoterapia Xerontolóxica. Podrán participar personas empadronadas en el municipio mayores de 60 años o con una discapacidad igual o superior al 30%. Las solicitudes se podrán presentar en el departamento de Servizos Sociais o a través de la sede electrónica.