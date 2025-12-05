Vila de cruces tiene seis plazas vacantes en su plantilla de personal local

El BOP publicó este viernes la plantilla de personal municipal que la corporación de Vila de Cruces aprobó en el pleno del pasado 28 de noviembre. Esta relación está adaptada a la Relación de Postos de Traballo (RPT) que había quedado aprobada de forma definitiva en la sesión plenaria de mayo.

El listado contabiliza, en total, seis plazas vacantes. Dentro de la categoría de personal funcionario, están sin cubrir el puesto tanto de Intervención como de Tesorería. Sí cuenta con secretario. En la escala de administración general, no está cubierto el puesto de técnico de Intervención e Tesourería, una situación en la que también se encuentra la plaza de arquitecto técnico, ya en la escala de administración especial. Por último, en el apartado de personal laboral fijo e indefinido, hay una vacante en uno de los dos puesto de conserje de instalaciones municipales (que podría encargarse además de atender el Museo da Minería en Fontao) y un operario de Protección Civil.