Veintiséis restaurantes lalinenses participarán en el Mes do Cocido

Un total de 68 negocios del municipio presentaron y tienen admitida su solicitud para formar parte cómo patrocinadores del Compromiso de Calidade do Mes do Cocido en la 58 edición de la fiesta gastronómica. De las 68 empresas admitidas, 26 son negocios de restauración que configurarán el cartel de restaurantes oficiales de la campaña promocional. La edil Begoña Blanco destacó que esta elevada participación constituye «unha demostración inequívoca do apoio do noso tecido empresarial e do compromiso real que hostaleiros, produtores e distribuidores teñen coa excelencia gastronómica e coa identidade propia da nosa feira»

En relación al listado de restauradores insistió en que el compromiso de calidad que firman no es un mero trámite administrativo, sino una garantía pública para vecinos y visitantes, que asegura que cada producto, cada servicio y cada establecimiento cumple criterios contrastados de trazabilidade, frescura, profesionalización y respeto por la tradición culinaria vinculada al Cocido de Lalín.

La relación de negocios [dos más que el año anterior] la componen Casa Pablo, Parrillada La Robleda, Casa do Patrón, Las Palmeras, Norat Torre do Deza, María José, Taboada, La Estación, Mesón O Cruce, Suso, O Polo, KM 0, Cabanas, La Molinera, San Martín I, Airiños, Casa Sanmartín, Villanueva, Kalinga Lagazós, Pontiñas, Onde Antonio Mouriscade, Cokuus, Os Arcos, Sazón y Son, Asador Arcón o Gastrodeza.

Blanco destacó que mecanismos de este tipo como el Compromiso de Calidade, están presentes en ferias gastronómicas europeas de primer nivel, funcionan como sellos públicos que verifican la calidad de las materias primas, la transparencia de la información al consumidor, el uso de productos identitarios de la zona, la adaptación a la tradición culinaria y la correcta manipulación alimentaria. «O Compromiso de Calidade reforza o noso prestixio e asegura que a experiencia do visitante non dependa do azar, senón dunha estrutura profesionalizada que garante que Lalín segue sendo referencia gastronómica en Galicia e no conxunto do Estado», manifestó la edil de Turismo. Además, incidió en que lo más relevante es que este modelo nace desde abajo: son los hostaleros los que piden ser parte del sello y no al contrario y añadió que se trata de una alianza auténtica entre instituciones y tejido económico.

La comisión de valoración revisó y validó también otras solicitudes de negocios que participarán como patrocinadores del Mes do Cocido y al tiempo se adhieren al Compromiso de Calidade aparejado a la celebración Representan la práctica totalidad de la cadena alimentaria local: lácteos, quesos con DOP, cárnicas, embutidos, panaderías tradicionales con horno de leña, pastelerías, distribución de vino y alimentación, frutería, miel y comercio especializada. Blanco destacó que la cifra total de 68 empresas reflejada en el acta municipal, que significa cuarto negocios más que el año anterior, muestra una “participación transversal y extraordinariamente sólida, que refuerza la señal distintiva de la Feira do Cocido «como un evento que xera confianza, dinamiza a economía local e consolida un ecosistema gastronómico baseado na autenticidade e nun nivel de calidade verificable».

Dentro de los participantes en el Compromiso de Calidad del Cocido cómo colaboradores figuran desde productores lácteos como Elaboración de Queixos, Kalekoi SL, Lácteos Anzuxao o Cobideza Sociedad Cooperativa, hasta carnicerías y empresas cárnicas cómo Cárnicas Anzo, Carnicería Besteiro, Hiper Carne, Cárnicas Pereiro’s, A Tenda do Roque, Carnicería A Principal o Embutidos Lalinense, además de un amplio número de panaderías y hornos artesanos ; entre ellos Panadería Balado, O Pan de Vane, Panadería Galipán Plaza, Panadería Lage, Panadería Fernando, Panadería Matelo, Forno Nercellas o Panadería de la Morena. También se adhieron pastelerías como Confitería París, Dulces Encantados, Doce Arte o La Artesana. Junto a estos destacan también Frutería Maragota, Frutería Lalín Frut, Floristería Charo, Café Bar Currás, Café Bar Alfonselle, Naval do Espiño o la cafetería O Asubio. El sector de la distribución también está ampliamente representado a través de empresas como Disanfa SL, Distribucións Javier Vázquez, Exclusivas Campos, Deza Distribucións, Disferga Lalín, Viños Manuel Gil o Almacenes Loño, mientras que el mundo de la miel incorpora productores como Mel de Liñares, Mel O Cortizo y Mel do Saldoiro.