Tráfico controla aparcamientos irregulares en el CIS de Lalín

Más de un año llevaban denunciando trabajadores del servicio de transporte sanitario y empleados del Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín los reiterados estacionamientos en zonas prohibidas en el complejo asistencial de Alto de Vales. Ayer por la mañana agentes de la Guardia Civil de Tráfico accedieron al recinto para inspeccionar a los vehículos aparcados tanto en la explanada de acceso al edificio como en las plazas habilitadas en exclusiva para personas con discapacidad o movilidad reducida, además tomando imágenes de los turismos.

Las medidas tomadas por el Concello y por la administración autonómica no surtieron efecto pues, limitadas a señales verticales o una valla en el acceso a la plaza, no frenaron a los que buscaban una mayor comodidad dejando sus coches a ambos márgenes del espacio abierto situado justo delante de la entrada principal al CIS. En días como ayer, de lluvia, la concentración de vehículos es siempre mayor, pero estas prácticas se sucedían prácticamente a diario. Profesionales del 061 denunciaron en múltiples ocasiones que estos aparcamientos impedían el acceso de las ambulancias al centro sanitario, tanto para llevar como para recoger pacientes.

Más grave e incomprensible resulta la ocupación de plazas reservadas para personas de movilidad reducida, máxime cuando en muchos casos hay espacios libres a unos metros, en el parking del centro sanitario lalinense.