El Supremo confirma los falsos autónomos de Servicarne en Cogal

El sindicato CIG indica que una sentencia publicada este miércoles por el Tribunal Supremo «recoñece tamén o carácter de falso autónomo do persoal de Servicarne que traballaba na cooperativa Conejos Gallegos, Cogal, en Rodeiro». Esa situación de falsos autónomos se detectó con anterioridad en Coren, de Ourense, o en Novafrigsa, de Lugo. Ante el conocimiento de este fallo judicial, el sindicato FGAMT-CIG convoca una asamblea abierta de trabajadores y trabajadoras en Lalín. En este encuentro en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero (10.30 horas) se informará a las personas que acudan sobre el proceso que se abre a partir de ahora, con una reclamación ante la Seguridad Social y una negociación con la empresa.

La resolución de Supremo estima los recursos que interpusieron la Tesorería General de la Seguridad Social (a los que se sumó el sindicato) y establece que el personal «da falsa cooperativa Servicarne que desenvolvía o seu traballo en Cogal tiña que ser asalariado por conta allea, e non socio cooperativista». De igual modo que en las sentencias anteriores, el alto tribunal concluye que Servicarne carecía de estructura y medios propios, limitándose a ceder mano de obra de forma fraudulenta, por lo que existía una relación laboral directa entre Cogal y las personas trabajadoras.

70 personas afectadas

Desde la CIG, se indica que la sentencia acredita lo que lleva años denunciando la organización sindical, «que Servicarne actuaba só como intermediaria encuberta, mentres que as empresas ás que lles cedía persoal eran as que organizaban o traballo, daban as ordes e controlaban a produción, o que define unha auténtica relación laboral». La decisión del Supremo tiene un impacto directo sobre unas 70 personas, que durante años estuvieron inscritas como falsos autonómos en el Réxime Especial de Traballadores Autónomos. Algunas ya no trabajan en Cogal.