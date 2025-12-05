Silleda activa sus luces con un espectáculo audiovisual en el concello

La programación navideña en Silleda arranca hoy con el encendido del alumbrado de y las más de 500 regaderas colocadas en las farolas de varias calles de la capital municipal, y balcones. También se encenderán las decoraciones de varias prazazs públicas en Silleda y A Bandeira así como los arcos instalados en las vias principales de Lamela, Laro y Taboada

A partir de las 19:00 horas tendrá lugar en la plaza Siñor Afranio el espectáculo audiovisual O quebranoces en Silleda, sobre la fachada de la casa consitorial. La jornada contará con chocolatada, en favor del alumnado de 6º de Primaria del CEIP de Silleda que estará desde las 18:00 horas sirviendo cholocalte al lado del consistorio.

Por otra parte también acaba de de abrir el plazo para participar en los Obradoiros de Nadal para los mayores, que se impartirán en el Centro Social los días 16 y 18, a partir de las 16:30 horas. El martes los participantes aprenderán a transferir fotos a elementos de madera y el jueves las protagonistas serán las velas con cera de abeja. Las inscrpciones se gestionan en el teléfono 986 592037.

El domingo día 7 (a las 11:30 horas) tendrá lugar el primero de los talleres en familia, con la elaboración de adornos de Navidad sostenibles con salida a la naturaleza. Tendrá lugar en el Centro Social de Silleda donde el domingo 14 se celebrará otro de elaboración de galletas para los jóvenes, también las 11:30 horas en el mismo centro.

También la juventud (de 12 a 17 años) tendrá la oportunidad de iniciarse con el mundo de los DJ’s en la sesión que se celebrará el domingo 28 de diciembre en la Casa da Xuventude (11:30horas). Todas estas actividades son gratuitas, pero precisan inscripción previa.