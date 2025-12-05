Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retiran un árbol caído sobre la PO-206 en Lalín

REDACCIÓN

Lalín

Personal de Emerxencias de Lalín retiró ayer un árbol caído sobre la carretera PO-206, que une la capital dezana con el municipio de Vila de Cruces. El operativo se realizó en el punto kilométrico 9, en sentido ascendente.

