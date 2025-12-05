«Queremos mejorar la salud y la calidad de vida de los niños»

La Fundación Alimerka celebró el acto de entrega de los XVI Premios Luis Noé Fernández, que tuvo lugar en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. En esta edición, los premios han reconocido la labor de la Asociación Albéniz, la ONG Sendera y el grupo de investigación liderado por la pediatra estradense María Rosaura Leis. Cada entidad premiada ha recibido 20.000 euros para continuar desarrollando el proyecto presentado, además de una obra gráfica creada especialmente para la ocasión por la artista asturiana Helena Toraño.

El galardón dentro de la Categoría de Nutrición ha recaído en el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, en reconocimiento a su consolidada trayectoria en la prevención de la obesidad infantil desde un enfoque multidisciplinar e integrador, así como por su capacidad para implicar a toda la sociedad mediante la divulgación, la formación y la educación.

La doctora estradense Rosaura Leis, encargada de recoger el premio, subrayó que el principal objetivo de su labor profesional es “ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes y de sus familias”. Añadió: “He tenido y tengo la fortuna por de trabajar en un campo que me apasiona, que hace que me levante cada día ilusionada y con la cabeza llena de proyectos compartidos con muchos otros profesionales, sociedades e instituciones implicados. Es un gran honor y un reconocimiento a todo el grupo de nutrición pediátrica de Santiago de Compostela, un equipo multidisciplinar integrado por pediatras hospitalarios, pediatras de atención primaria, cirujanos pediátricos, enfermeras, nutricionistas, expertos en actividad física y psicólogos. También es un reconocimiento a nuestro Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), al Hospital Clínico Universitario de Santiago y a su Universidad, así como a tantos maestros y compañeros que nos han acompañado durante años”.

El evento contó con la presencia de miembros del Patronato de la Fundación, integrantes de los jurados, representantes de diferentes sectores del ámbito social y científico, y directivos de Alimerka.Durante su intervención, el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, puso en valor la nueva edición de los Premios Luis Noé Fernández “Dieciséis años de una actividad ininterrumpida que nos permite contar con grandes representantes del ámbito de la nutrición, la asistencia alimentaria y la lucha contra el hambre y la malnutrición. Entidades como el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica C-022, liderado por la pediatra Rosaura Leis, muy conocida en el ámbito nacional por sus trabajos de prevención de la obesidad en la infancia».