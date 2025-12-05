Nueva gerencia para El Gaucho de Lamela tras su primer «Solete»
REDACCIÓN
Toño Pena (Toxa) y su esposa Mónica González son los nuevos gerentes de la parrillada El Gaucho de Lamela. La pareja tiene previsto hacerse con las riendas del establecimiento el 23 de diciembre, un día después de que José Luis Otero y Norma Requeijo oficialicen el traspaso del local tras casi medio siglo al frente. La pareja silledense que toma el relevo pretende mantener la parrillada «tal y como está» y contar con una decena de empleados para asumir el nuevo proyecto hostelero, que debería de echar a andar con el inicio del nuevo año.
La casualidad ha querido que el traspaso de la famosa parrillada de Lamela coincida en el tiempo con el recibimiento de un «Solete» por parte de la Guía Repsol. La prestigiosa distinción como «rincón con encanto» se dio a conocer en pleno proceso de traspaso. Junto a la parrillada El Gaucho también fueron reconocidos con «Soletes» este año en la provincia de Pontevedra, Casa Ces y Tintanegra, en Poio; Confitería Solla, en Pontevedra; Vago Viños, en Cambados, y, también, Regato Praia, en Redondela.
