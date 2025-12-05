Un mar de luces da la bienvenida a la Navidad de Lalín

La magia de la Navidad ha aterrizado oficialmente en Lalín. Con un espectáculo de luz y color que ha congregado a cientos de vecinos en la Praza da Igrexa, un niño llamado Gonzalo Castro pulsaba ayer el interruptor que ilumina sus calles y plazas. Paralelamente a la iluminación de las principales calles del casco urbano, el acto ha servido para inaugurar la temporada comercial navideña, poniendo el foco en los escaparates, como previa a la inauguración, hoy, de las Aldeas de Nadal.

Miniaturas de la Feira do Cocido. | Bernabé/Javier Lalín

La comitiva oficial presidida por el alcalde de Lalín, José Crespo, junto a, entre otros, el director xeral de Consumo, Gabriel Alén, visitó cuatro Escaparates Máxicos que recrean escenas y estampas navideñas, como son uno de varias miniaturas, otro sobre los cabezudos de Laxeiro, el del Bosque Máxico y, por último, el que exhibe una colección de más de 200 muñecas antiguas donadas para la ocasión y que está situado en el bajo de la antigua tienda de Brandido, en la esquina entre Pintor Laxeiro y Luis González Taboada.

Expectación ante el Bosque Máxico. | Bernabé/Javier Lalín

Por otro lado, y aunque estaba previsto que también visitaran la Fachada Máxica sita en la Praza de Abastos, finalmente no pudo ser por no haber estado acabada a tiempo. El director xeral destacó durante su estancia en Lalín el valor de esta iniciativa por su capacidad «para enfocar el comercio como un activo estratégico para revitalizar las calles y atraer visitantes». Según él, acciones como esta contribuyen a «dinamizar el territorio y estimular las ventas locales en una de las campañas anuales más relevantes para el sector».

Gonzalo Castro enciende el alumbrado navideño de Lalín junto a Crespo. / Cedida