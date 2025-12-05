A Estrada recibe o Nadal con música, teatro, actos solidarios e moita festa
Hoxe arranca a programación co encendido do alumeado na Praza da Constitución ás 19.30
O Concello da Estrada presentou onte a programación de Nadal para este 2025, que arranca hoxe mesmo co acendido do alumeado na Praza da Constitución ás 19.30 horas. Con todo, desde as 18.30 horas o chamado «séquito a rombos do Nadal» percorrerá a rúa Calvo Sotelo. Unha vez prendidos os 120 arcos e máis de medio millón de bombillas LED, haberá chocolatada e a actuación dos Bolechas e da Banda–Escola da Banda Municipal, nun evento solidario, organizado en colaboración con ASANOG. Mañá, ás 19.30 horas, inaugurarase tamén o Belén da igrexa parroquial de San Paio.
A programación continúa o día 12 no Teatro Principal co Festival de Nadal solidario a favor de ASANOG,con funcións ás 19.30 e ás 21.00 horas. Ao día seguinte, tamén no auditorio, terá lugar o concerto de Pacordas & Locandroll ás 20.00. Mentres, o 14, ás 15.00 horas no Pavillón Coto Ferreiro, celebrarase o Papá Noel Solidario da Fundación Andrea, entidade que ofrece apoio a pequenos con enfermidades de longa duración e os seus familiares.
Xa o xoves 18 ás seis da tarde, actuará a Escola da Banda Municipal, mentres que ás 20.00 horas se inaugurará na Casa das Letras a exposición Castelao. De Sempre en Galiza ao Consello de Galiza (1944-2024).
O 19 de decembro, ás 20.00 horas, o Teatro Principal acollerá un concerto da Banda Municipal da Estrada xunto coa Coral Polifónica de Berres e a Coral Polifónica de Santa Cruz de Ribadulla,e ao día seguinte, ás 18.30 horas na Sala Abanca, Ce Orquestra Pantasma ofrecerá unha actuación para os máis peques, mentres que ás 20.30 horas volverá o público ao Principal para o concerto das corais polifónicas da Estrada e Soutomaior.
O 21 de decembro será unha xornada para toda a familia: ao mediodía, ás 12.00 horas, Musikenos ofrecerá un concerto de panxoliñas no auditorio; pola tarde, ás 18.00 horas, os Coros Parroquiais actuarán na igrexa de San Paio; e ás 18.30 horas, O Gran Cuarteto da Familia Bocaprier percorrerá o centro cun pasarrúas cargado de música e diversión.
O 22 de decembro, ás 20.00 horas, de novo o Principal será o protagonista coa Gala de entrega dos Premios do Deporte. Mentres, o martes 23, Vero Rilo narrará os seus Contos de Nadal na Sala Abanca ás 18.30. Xa pola noite, ás 20.30 horas, o Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso ofrecerá un concerto poñerá o toque de jazz ás festividades no auditorio municipal.
O 24, día de Noiteboa, será para vivir as tradicións co Mercadiño de Nadal no Novo Mercado pola mañá, e tamén a San Silvestre Acuática na piscina climatizada ás 12.00. Pola tarde chegará un dos momentos máis agardados, a cabalgata de Papá Noel ás 18.00 horas, que en caso de chuvia pasará a ser unha recepción no teatro da localidade.
O 26 de decembro, ás 18.30 horas na Sala Abanca, Pablo Díaz presentará o espectáculo infantil Contando números, cantando cores, e pola noite, ás 21.30 horas, celebrarase a Festa Pre Fin de Ano na Fundación de Exposición e Congresos da Estrada.
O 27 de decembro será unha xornada intensa: ás 12.00 e ás 18.00 horas desenvolverase un Showcooking infantil na Sala Abanca, ás 12.30 horas A Gramola Gominola ofrecerá o seu Especial de Nadal no Teatro Principal, e ás 13.00 horas a Rondalla do Centro Cultural A Merced de Chaín percorrerá a rúa Calvo Sotelo. Ao día seguinte, 28 de decembro, repetirase a música de pasarrúas coa Rondalla de Pontellas ás 13.00 horas, mentres que na Sala Abanca, ás 18.30 horas, O Apalpador e os Monifates traerán maxia aos pequenos.
O 29 de decembro, tamén na Sala Abanca ás 18.30 horas, Cris Collazo representará Costureiriña bonita, e ás 19.00 horas no MOME terá lugar a presentación da Miscelánea. O 30 de decembro, Bandullo Azul ofrecerá Fazulas e o ladrón de paraugas na Sala Abanca ás 18.30 horas.
Para rematar o ano, o 31 de decembro, o Mercado de Nadal abrirá novamente, e ás 09.30 horas terá lugar a saída da San Silveira BTT desde a Praza do Concello, mentres que ás 17.00 celebrarase a Carreira de San Silvestre, e como novidade haberá os Tardeos de Fin de Ano, que animarán a rúa Serafín Pazo ás 18.00 horas e a Zona dos Viños dende ás 17.00 horas.
O 2 de xaneiro Educa Teatro presentará Pinocho, o musical no Teatro Principal ás 17.00 horas, e na Sala Abanca Anterga Teatro interpretará Cantigas de Nadal ás 18.30 horas, mentres que pola noite, ás 20.00 horas, Adolfo FH ofrecerá un concerto na Zona dos Viños. O 3 de xaneiro, ás 18.30 horas, 7 Bubble achegará ás rúas de Calvo Sotelo o espectáculo Meninas. Finalmente, o 5 de xaneiro a programación culminará coa tradicional Cabalgata de Reis ás 18.00 horas, seguida pola Festa de Reis organizada pola Hostalería Estradense na Praza do Concello ás 23.00 horas.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»