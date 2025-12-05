Couto acusa al gobierno del PP de usar recursos públicos para fines partidistas
REDACCIÓN
El PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia que el Concello paga casi 18.000 euros anuales a la empresa Viravolta Comunicación sin contrato ni licitación, para la realización de labores de propaganda del gobierno local. Según la portavoz socialista, Ana Couto, la información se obtuvo tras solicitar documentación municipal y revela que la empresa cobra desde, al menos, 2021 unos 1.200 euros mensuales más IVA. Couto ha declarado que se trata de una «cuarta dedicación encubierta» y ha señalado que esta situación podría vulnerar los principios básicos de la contratación pública. El grupo socialista reclama transparencia en la contratación, la publicación de todas las facturas y trabajos realizados, y la finalización inmediata del uso de recursos públicos con fines partidistas.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»