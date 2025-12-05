Couto acusa al gobierno del PP de usar recursos públicos para fines partidistas

El PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia que el Concello paga casi 18.000 euros anuales a la empresa Viravolta Comunicación sin contrato ni licitación, para la realización de labores de propaganda del gobierno local. Según la portavoz socialista, Ana Couto, la información se obtuvo tras solicitar documentación municipal y revela que la empresa cobra desde, al menos, 2021 unos 1.200 euros mensuales más IVA. Couto ha declarado que se trata de una «cuarta dedicación encubierta» y ha señalado que esta situación podría vulnerar los principios básicos de la contratación pública. El grupo socialista reclama transparencia en la contratación, la publicación de todas las facturas y trabajos realizados, y la finalización inmediata del uso de recursos públicos con fines partidistas.