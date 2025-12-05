Comienzan las obras de mejora viaria en Ponte

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la edil de Promoción Económica, Estefanía Taín, visitaron los trabajos de mejora viaria de la parroquia de Ponte. La empresa Taboada y Ramos ejecuta esta intervención, por más de 330.000 euros.

Las actuaciones están incluidas dentro del plan municipal de mejora de accesos viarios, financiado con el crédito extraordinario de 1,75 millones de euros que aprobó el Concello y que permitirá optimizar la red viaria de hasta 10 parroquias. En este sentido, ya se ejecutaron mejoras recientes en Toxa, Toiriz, Costela (Margaride), Rellas, Xestoso, Abades, Piñeiro y Chapa. También se están llevando a cabo la limpieza y apertura de cunetas en Dornelas, y los próximos días comenzarán intervenciones en la feligresía de Cira.

Según el proyecto técnico municipal, la inversión en Ponte contempla la rehabilitación del firme actual en diversos caminos de acceso a los núcleos rurales de Sino, Aldea de Abaixo, Trasdosisto, Trasfontao, Carderrei, O Espiño y Rosende, mejorando la seguridad, la comodidad y la accesibilidad tanto para los residentes como para las numerosas explotaciones ganaderas del entorno. Los trabajos incluyen la limpieza de cunetas y mejora del drenaje, la regularización del firme, la aplicación de una nueva capa de rodadura con aglomerado en caliente, la ejecución de tramos en hormigón armado en zonas puntuales y el fresado y adaptación de las rasantes, para garantizar un encaje adecuado con el viario existente.

La regidora señaló durante la visita que «seguimos avanzando na mellora da rede viaria rural, dando resposta ás peticións da veciñanza e apoiando sectores fundamentais como o agrogandeiro». «Son unha clara aposta por fixar poboación no rural e mellorar a calidade de vida en todo o municipio», concluye.