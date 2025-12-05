El BNG reclama los accesos a las fincas de la parcelaria Val de Camba

El BNG registró en el Parlamento varias iniciativas para que la Xunta asuma los caminos secundarios de acceso a las fincas y la mejora de los viales principales en la concentración parcelaria Val de Camba, aprobada hace 17 años.

La parlamentaria del partido por Deza, Ariadna Fernández, destaca que el municipio de Rodeiro dispone de más de 800.000 cabezas de ganado, lo que demuestra que «hai gandeiros e gandeiras neste concellos que queren manter as súas explotacións abertas e avanzar en melloras, polo que se require de todo o apoio da administración para ter respaldo». Aunque la parcelaria se declaró de utilidad pública en 2008, «a realidade é que as parroquias de Río, Camba, Fafián e Santa Baia agardan por esas infraestruturas a día de hoxe, amosando que o sector agrogandeiro vai a unha velocidade moi superior á administración». Fernández propone que el remate de la mejora de estos caminos sea una realidad en el primer trimestre de 2026.