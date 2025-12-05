El BNG de Lalín reclama a la Xunta inversiones por 6 millones

El BNG de Lalín registró una serie de enmiendas a los presupuestos de la Xunta para este año con el fin de «reverter un novo exercicio de propaganda que deixa de lado as necesidades estructurais da veciñanza». Para su responsable de organización, Manuel Carbón, las cuentas de la administración autonómica «ignoran o rural, precarizan a sanidade e esquecen os nosos maiores». Las demandas suponen más de 6 millones de inversiones que, a su juicio, el gobierno de Alfonso Rueda «deixou fóra do documento inicial».

Para los nacionalistas, la sanidad es la gran olvidada de la Xunta y pese a la apertura del CIS, estiman precisos al menos 250.000 euros para dotar de medios los servicios de pediatría y de salud mental. «Non nos valen as inauguracións se logo as familias non teñen pediatra ou a atención en saúde mental é precaria», indican. En este ámbito también demandan la dotación de una ambulancia medicalizada con base en el municipio pues consideran los nacionalistas una «temeridade» que la comarca dezana siga dependiendo de recursos externos para urgencias vitales.

En lo que respecta a medio rural, para el BNG es «insuficiente» la apuesta que realiza la Xunta y por eso plantea una inyección de 5 millones para el desarrollo de concentraciones parcelarias, dando así respuesta a las demandas de los ganaderos de disponer de más base territorial.

En cuanto a las infraestructuras de movilidad, los nacionalistas ponen el foco en el «lamentable estado» de la estación de autobuses, para la que solicitan 800.000 euros destinados a una primera fase del arreglo integral

Además, frente al modelo de privatización, el BNG apuesta por un sistema público de cuidados. Las enmiendas presentadas incluyen la construcción de una residencia de mayores pública en Lalín [una primera fase] y la creación de un Centro de Día público, también en su primera fase. «Lalín non pode seguir sendo unha anomalía sen prazas públicas suficientes para os nosos maiores», denuncia Manuel Carbón.

Conservatorio

Finalmente, las propuestas se completan con apoyo a la cultura y al comercio local, solicitando ayudas para el mantenimiento del conservatorio de música de Lalín y un plan de empleo y dinamización del comercio específico para las comarcas de Deza y Tabeirós. «Estas emendas son a demostración de que hai outra forma de facer política, poñendo os recursos onde realmente fan falta: na xente e nos servizos públicos», concluye Carbón.