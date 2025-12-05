Avance en el uso termal de los Baños de San Xusto
La Consellería de Economía e Industria ha publicado en el DOG la apertura del trámite de información pública de la solicitud de autorización para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade. Los interesados pueden consultar la documentación y presentar alegaciones en el plazo de 30 días.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
