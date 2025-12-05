Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avance en el uso termal de los Baños de San Xusto

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en el DOG la apertura del trámite de información pública de la solicitud de autorización para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade. Los interesados pueden consultar la documentación y presentar alegaciones en el plazo de 30 días.

TEMAS

Tracking Pixel Contents