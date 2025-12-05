Adega organiza un voluntariado en zonas quemadas de O Sexo

El colectivo ecologista Adega traslada este fin de semana a la parroquia agoladesa de O Sexo los trabajos de restauración que realizó semanas atrás en zonas devoradas por el fuego en la comarca ourensana de Valdeorras.

Durante el sábado y el domingo un grupo de 20 personas, tanto vecinos de Agolada como procedentes de otros puntos de Galicia, realizará tareas de acolchamiento de suelo usando paja, además de construir trampas de sedimento con las que se va a controlar la erosión y las escorrentías de tierra que puedan provocar las lluvias. La intención de estos trabajos es contribuir a proteger el suelo frente a la pérdida de tierra fértil, minimizar el arrastre de cenizas hacia los cauces fluviales y favorecer una recuperación más rápida y natural de la vegetación.

Antes de estas dos jornadas de campo, Adega explicó a las personas participantes el impacto que tienen los incendios sobre el suelo y las técnicas para protegerlo. Las tareas darán comienzo a las 10.00 horas y se extenderán hasta el domingo a mediodía. En O Sexo ardieron a mediados de agosto 500 hectáreas, poniendo en riesgo varias viviendas. Para colaborar en la recuperación de sus tierras, Adega cuenta en esta ocasión con la colaboración del concello vecino de Santiso, el colectivo vecinal O Sexo Ardeu y la Fundación Eira da Xoana. Santiso pone a disposición de los participantes el espacio para pernoctar; los vecinos de O Sexo ceden el local para la comida dominical (que elabora una de las vecinas) y facilita además la paja para las tareas de mulching.

Ruta por la zona cero de Altri

Una vez rematados estos trabajos, Adega organiza una ruta por el entorno donde Altri quiere montar una fábrica de celulosa y lyocell. En concreto, la comitiva va a visitar la zona donde se producirían los vertidos de agua tratada, en la confluencia entre el riachuelo de A Baíña y el río Ulla. La caminata estará guiada por el biólogo Iván Orois.