Vuelca un remolque en Silleda y arde un turismo en Lalín
La N-525 registró ayer un incidente, al volcar un remolque con tierra en la rotonda de acceso al casco urbano de Silleda. Acudieron efectivos de mantenimiento y la Policía Local. Por otra parte, los Bombero de Silleda y Emerxencias de Lalín sofocaron las llamas en un vehículo en la PO-206, en Fontecabalos. Su conductor resultó ileso.
