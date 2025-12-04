Susana Tato alerta del deterioro del vial entre Sangorza y A Baiña

El BNG de Agolada denuncia el «estado deplorable» que presenta el camino municipal entre Sangorza y A Baíña y que fue incluido por la Xunta en el Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024 con una dotación de 82.714 euros. Tras las obras, a día de hoy, el camino presenta socavones por la escorrentía de aguas, un firme ya prácticamente desaparecido y la zahorra arrastrada. Para el BNG «é un camiño que queda en peor estado que antes da intervención».

La portavoz local del partido, Susana Tato, recalca que la Xunta «non pode permitir que obras financiadas con fondos públicos rematen así, e o Concello, como titular, tampouco pode mirar para outro lado. A veciñanza merece respostas e merece camiños seguros, non chapuzas que duran dúas choivas». Tato adelanta que en el pleno del día 9 va a preguntarle al gobierno local si existe un acta de la recepción de esta obra, si los técnicos municipales supervisaron estos trabajos de mejora y si prevé exigirle formalmente a la Xunta una intervención «que garanta un resultado acorde ao investimento realizado».