Silleda celebra el Día de las Personas con Discapacidad

El centro de recursos de Cogami en Medelo celebró ayer una jornada abierta en la Casa da Xuventude de Silleda, con motivo del Día Internacional de las Persoas con Discapacidad. Los vecinos que asistieron a esta sesión pudieron participar en distintos talleres junto a los usuarios de Medelo, y conocer los resultados de sus trabajos con materiales como el cuero o la tela.