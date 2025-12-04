Seminario de prevención de riesgos en la construcción
El Concello de Lalín celebra un curso gratuito de riesgos laborales en construcción. El seminario cuenta con 25 participantes y está impartido por la Fundación Laboral da Construcción y la formación abarca 60 horas en la modalidad presencial durante diez días hábiles, repartidos en dos semanas, en horario de 8.30 a 14.30 horas.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- Davila 03/12/2025
- Davila 02/12/2025
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El Concello instala 60 mupis en Vigo y llega a los 880 en todo el mundo