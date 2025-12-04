Seminario de prevención de riesgos en la construcción

El Concello de Lalín celebra un curso gratuito de riesgos laborales en construcción. El seminario cuenta con 25 participantes y está impartido por la Fundación Laboral da Construcción y la formación abarca 60 horas en la modalidad presencial durante diez días hábiles, repartidos en dos semanas, en horario de 8.30 a 14.30 horas.