Una rotura en la red de abastecimiento deja zonas de A Estrada sin agua durante tres horas

La brigada de obras del Concello de A Estrada se enfrentó a primera hora de este miércoles a lo que inicialmente se creía que eran dos roturas en la red de abastecimiento de agua del casco urbano, concretamente en la Avenida Benito Vigo.

Después de una alerta ciudadana, los operarios comenzaron a trabajar primeramente a la altura del número 49 de la citada calle. Para reparar la rotura de la conducción fue preciso realizar un corte en la traída de agua a toda esta zona. No tardó en llegar otro aviso, esta vez a la altura del número 95 de la misma avenida. En un primer momento se pensó que se trataba de otra rotura, aunque finalmente se descartó esta hipótesis al observar que la falta de agua en este punto venía derivada de la incidencia ubicada más arriba.

La complejidad que encontraron las brigadas en la reparación fue el hecho de que en esta zona de la capital estradense las tuberías de traída de la agua se encuentran enterradas a una profundidad de 1,5 metros, frente a los aproximadamente 30 centímetros por los que pasan en otros puntos del casco urbano.

Los trabajos para dar con la incidencia y repararla exigieron a los trabajadores del servicio de Obras emplearse en esta tarea por espacio aproximado de tres horas, quedando completamente restablecido el abastecimiento.

Aunque el Ayuntamiento anunció, a través de sus perfiles en redes sociales y también en respuesta a las llamadas telefónicas recibidas en el consistorio, que la situación detectada en algunas viviendas se debía a un corte en el suministro para la reparación de este imprevisto, en varios hogares de la zona no llegó siquiera a detectarse la falta de agua.