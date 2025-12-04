Rodeiro convoca su campaña Abeto máxico
El Concello de Rodeiro vuelve a convocar la campaña solidaria Abeto máxico. Las personas que deseen colaborar pueden inscribirse hasta el día 19. La campaña permitirá que niños de familias vulnerables o personas mayores puedan recibir un regalo durante estas fiestas. Los niños y niñas de hasta 17 años escribirán una carta en la que piden tres regalos, de los que se les entregará uno.
