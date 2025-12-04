Reforma de la biblioteca y auditorio de Cerdedo
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado por la teniente de alcalde Lourdes Ovelleiro, técnicos de la Diputación de Pontevedra y el aparejador municipal, supervisó ayer los trabajos de mejora realizados en el edificio que acoge la biblioteca, el auditorio y el centro multisocial de Cerdedo y ejecutados por la empresa local Construcciones Pablo Moreira. Las actuaciones contaron con una inversión total de 32.000 euros.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- Davila 03/12/2025
- Davila 02/12/2025
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- McLaren anuncia el fichaje del silledense Christian Costoya
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El Concello instala 60 mupis en Vigo y llega a los 880 en todo el mundo