Reforma de la biblioteca y auditorio de Cerdedo

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado por la teniente de alcalde Lourdes Ovelleiro, técnicos de la Diputación de Pontevedra y el aparejador municipal, supervisó ayer los trabajos de mejora realizados en el edificio que acoge la biblioteca, el auditorio y el centro multisocial de Cerdedo y ejecutados por la empresa local Construcciones Pablo Moreira. Las actuaciones contaron con una inversión total de 32.000 euros.