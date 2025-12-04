El PSOE exige al Concello que asuma el coste del Plan Madruga

La corporación municipal de Forcarei acordó ayer en pleno extraordinario desestimar las alegaciones del ANPA del CEIP de Forcarei en relación a la asignación nominativa de 2.100 euros otorgada por el Concello este 2025. Por su parte, el PSOE, principal partido de la oposición, criticó el recorte de 1.900 euros a esta cuantía, frente a lo percibido el año pasado, y expone: «Con lo gastado en las dietas de los concelleiros en los últimos tres plenos dedicados a esta cuestión ya habría de sobra para igualar la subvención al ANPA». En concreto, los miembros de la corporación reciben 70 euros por cada sesión plenaria, por lo que al multiplicar por los once ediles que participan la cifra asciende a 2.310 euros. Así, los socialistas reclamarán, con el visto bueno del ANPA, que el Concello asuma el coste íntegro del Plan Madruga.