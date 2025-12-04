Pena: «ECOS é un motor clave para a economía de Silleda»

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, acompañada de las concejalas de Promoción Económica, Estefanía Taín, y de Cultura, Mónica González Conde, mantuvo una reunión con la nueva directiva de la Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS), que preside Beatriz Busto. El encuentro sirvió como primera toma de contacto y para poner en común futuras líneas de colaboración.

Durante la reunión se abordó la campaña de Navidad que ECOS tiene en marcha, con premios para incentivar el consumo local en estas fechas, así como otras actividades programadas conjuntamente desde el Concello, e iniciativas como Silleda Fai Nadal, con la que el Concello repartirá más de 3.500 euros en premios para gastar en el comercio y la hostelería locales. También se habló de acciones futuras, como la organización de la campaña de Carnaval el próximo mes de febrero o la posibilidad de retomar iniciativas que tuvieron muy buena acogida en años anteriores, como los concursos de tapas, estudiando nuevos formatos que impulsen aún más la participación y la dinamización comercial.

La alcaldesa destaca el papel fundamental de la asociación en el tejido económico local. «ECOS é un motor clave para o comercio e a empresa en Silleda». Agradece «o esforzo e as ganas da nova directiva, que chega con ilusión e ideas renovadas». El Concello, añade, «seguirá colaborando como ata o de agora da man do sector para apoiar o comercio de proximidad e fortalecer a economía do noso municipio». Incide en la importancia de «seguir traballando en unidade para hacer de Silleda un concello dinamizador, que apoie ás empresas locais e fomente o consumo no comercio de proximidade».