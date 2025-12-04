El Papá Noel Solidario busca superar los 2.500 participantes del año pasado

A Estrada se prepara para uno de los acontecimientos para el público infantil y sus familias más solidarios y multitudinarios del año. El próximo domingo 14 de diciembre, el Pabellón Coto Ferreiro y sus anexos se transformarán en un auténtico parque temático navideño para acoger la segunda edición del Papá Noel Solidario, un evento que el año pasado reunió a 2.500 personas y recaudó más de 8.000 euros para la Fundación Andrea, entidad dedicada a apoyar a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales, y a sus respectivas familias.

Louzao subrayó la importancia de un diciembre cargado de iniciativas solidarias en el municipio, que incluirán actividades en favor de Asanog, con el encendido de luces navideñas, y una San Silvestre cuyo objetivo será recoger alimentos para Cáritas.

El programa, que cuenta con la importante participación de tres estradenses, que son Iván Lorenzo, Cristina Quinteiro y Montse Otero, creció en dimensiones, actividades y ambición, pero sigue manteniendo una esencia clara: que la diversión sea accesible,que cuente con una gran participación comunitaria, y que implique a los vecinos de A Estrada. «O 99% do que hai aquí é estradense. Iso para nós é un orgullo», afirmó Lorenzo, emocionado por la respuesta del tejido asociativo y comercial.

Entre las propuestas, que irán de 15.00 a 21.00 horas, destaca la gran zona de hinchables, el toro mecánico o un rocódromo. A ello se sumarán talleres infantiles, exhibiciones y actuaciones musicales y de baile, y un servicio de chocolate con churros gratuito. El evento contará también con las gafas virtuales de Ocionautas, para que los niños puedan disfrutar de entornos inmersivos.

Por último, la presidenta de la Fundación Andrea, Charo Barca, aprovechó para anunciar que la entidad ayudará «a dulcificar» las consultas de pediatría del Centro de Salud de A Estrada, para convertirlas en espacios más amables para los pequeños usuarios.