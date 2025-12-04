Música para ensayar el Fin de Año el día 27 en la Praza Juan Salgueiro

La asociación Xuventude de Silleda organiza el último sábado de este mes, día 27, una Festa Pre-fin de ano, que dará comienzo a las 23.00 horas en la Praza Juan Salgueiro. La música correrá a cargo de la Charanga BB+, Supermirafiori y un pinchadiscos sorpresa. Este colectivo es el mismo que organiza la programación de las Festas de Verán. En esa plaza del casco urbano silledense el día 31 animará la entrada en 2026 el repertorio musical del DJ Kintana.