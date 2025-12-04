Mouriscade vende en subasta 21 frisonas a 3.800 euros de media

La Diputación de Pontevedra celebró ayer la cuarta puja de animales de la Finca Mouriscade con la participación de 31 empresas de distintos puntos de Galicia. En la puja se vendieron 21 vacas de raza frisona, de las 23 anunciadas. El precio de salida era de 1.750 euros y el valor medio final fue de 3.800 euros, sin contar el IVA.

La mayoría de las ganaderías participantes provenían del propio municipio de Lalín, aunque también las había llegadas desde otros puntos de la comarca dezana, como Rodeiro y Silleda. Pero el interés por la puja llegó también al resto de provincias gallegas, con la participación de empresas procedentes de Sarria, O Páramo, Chantada, Castroverde, Baleira, Monterroso y Portomarín, en Lugo; o Santa Comba, en A Coruña.