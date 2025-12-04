Miriam Otero: «La clave es la comunicación y el cariño»

La Escola de Familias del IES Antón Losada dio ayer voz a una especialista gallega con más de dos décadas trabajando en prevención de adicciones en entornos educativos. La psicóloga, doctora en Biomedicina y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, Miriam Otero, ofreció una charla centrada en el consumo de sustancias en la adolescencia. También habló del papel que juegan las familias y la importancia de romper la normalización social que rodea al alcohol, el tabaco y «otras drogas legalizadas».

El objetivo, explica, es «sensibilizar a las familias del problema tan grande que tenemos de la normalización del consumo de ciertas substancias regularizadas, como alcohol o tabaco, que aunque su venta sea legal, los menores no lo pueden ni comprar ni consumir». También advierte que «nadie salta directamente al consumo de drogas ilegales sin haber empezado por estas sustancias». Por ello, considera imprescindible ofrecer a las familias herramientas para poder combatir esto.

Esta normalización se vuelve peligrosa en un contexto adolescente donde «los jóvenes aún no están maduros a nivel cerebral ni son capaces de tomar buenas decisiones, especialmente si consumen alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central», indica la experta.

Desde su experiencia investigadora, Otero describe la situación actual del consumo en Galicia como «preocupante, porque las últimas encuestas no nos dejan bien parados». Señala que alcohol, tabaco, cannabis o las bebidas energéticas, las cuales califica como «verdaderas bombas de relojería para los cerebros adolescentes», mantienen un consumo muy alto en esta población.

En cuanto a otros patrones de consumo recientes, se muestra especialmente alarmada por el vapeo, que está «muy normalizado y muy de moda» entre los jóvenes. Critica que es una herramienta de la industria tabacalera para seguir ganando dinero, «vendiendo la idea de una forma de fumar más sana». La psicóloga es tajante al desmentir este mito: «Fumar y sano no pueden ir juntos en la misma frase, nunca».

En su metodología, Miriam apuesta por sesiones participativas adaptadas al grupo y número de familias. Además, su trabajo en la clínica Cuidadosamente, donde realizan programas de prevención para centros educativos, les ayuda a «tener una amplia experiencia sobre estos temas».

En cuanto a sus recomendaciones, la principal es la comunicación, por lo que aconseja «hablar siempre mucho», bajo el principio de «mano de hierro en guante de terciopelo, ofreciéndoles mucho cariño a nuestros hijos, pero marcándoles una línea», concluye la psicóloga.