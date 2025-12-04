Mel de Liñares, oro en la cata de Galicia

Las catas de mieles y quesos de Galicia han vuelto a dejar premios entre los productores dezanos. Se trata de la lalinense Mel de Liñares y de las queseras agoladesas Lácteos Farelo y Dona Cobiña. Los galardones se dieron a conocer y fueron entregados el martes en la Quinta da Auga, de Santiago, en un acto presidido por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

En la categoría de miel monofloral ganó el apicultor David Liñares González, con su variedad de brezo. En esta ategoría de la XXIV Cata dos Meles fueron también oro Manuel Sande, de Lugo, en castaño, y Mieles JS, de Vigo, en silva.

En la XXVIII Cata dos Queixos participaron 66 muestras de 31 queserías. Lácteos Farelo fue distinguida con dos platas en las denominaciones de origen protegidas Queixo Tetilla y Arzúa-Ulloa, en ambos casos por detrás de Queinaga, de Curtis. «Estamos muy contentos con estos dos premios, que suponen un reconocimiento a nuestra apuesta por la calidad de nuestros quesos y de la leche que empleamos para la fabricación», declara el gerente de la factoría agoladesa, Luis Coego. Muestra su agradecimiento a todo el personal de la fábrica y al «buen hacer» del maestro quesero, Jorge Otero: «Esto solo es posible gracias al personal que tenemos en Farelo, que siempre responde con interés y profesionalidad». Y pone en valor la importancia de la materia prima: «Tampoco sería posible sin los ganaderos con los que trabajamos directamente para comprar la leche de pastoreo que utilizamos».

Dona Cobiña se llevó el bronce en la categoría de queso ecológico Arzúa-Ulloa, uno de sus buques insignia. «Este queixo segue conquistando as bocas de quen decide probalo, ten unha textura moi boa e un sabor especial», destaca la ingeniera agrónoma María Manteiga. Recogió el premio junto al presidente de Cobideza, Jesús Manteiga, y el maestro quesero, Juan Justicia. Destacan su apuesta ecológica, «xa que lle outorga un valor engadido aos nosos produtos e certifica que o proceso é máis sostible, ao igual que a materia prima», manifiesta Manteiga.