Marta Vence gana el concurso «Muller rural»
La junta de gobierno local de Rodeiro de este martes dio a conocer las ganadoras del concurso de fotografía Muller rural: de onte e de hoxe. El primer puesto recae en Marta Vence Areán, por A nena que medrou no rural. El segundo es para Belén Villanueva Patao, por As nenas no rural seguen sendo nenas, y completa el podio Xandra García Hermida con Xogando cos fillos. Recibirán, respectivamente, vales de 100, 50 y 75 euros para gastar en el comercio local.
