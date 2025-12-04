75º aniversario de galaxia | Dous estradenses nunha editorial senlleira
«Antes un libro podía ser novidade 6 meses. Hoxe, ao mes deixa de selo»
Os encargados da Comunicación e Produción de Editorial Galaxia, os estradenses Sara Valcárcel e Suso Domínguez, falan sobre a empresa precursora do galeguismo cultural no ano do seu 75 aniversario
A responsable de Comunicación da Editorial Galaxia, a estradense Sara Valcárcel, fala do que supón levar xa 6 anos nunha empresa que é unha institución no mundo da literatura e cultura galega. Co gallo do seu 75 aniversario, falamos con esta artista e ilustradora da «necesidade de atopar un equilibrio entre a presencialidade e as redes» para conectar cos novos lectores, e «crear porvir», lema deste ano.
-Cal diría que é o maior desafío de comunicar a identidade dunha editorial histórica no seu 75 aniversario?
-Creo que o maior desafío é manter un bo balance entre raíces e futuro. Hai unha responsabilidade enorme á hora de poñer en valor o traballo de tanta xente. Hai un legado moi valioso detrás, e para min é unha honra formar parte diso desde a comunicación. O reto, en definitiva, é seguir «Creando porvir», que é precisamente o lema deste aniversario.
-Cre que fan falla estratexias ou plataformas para conectar ca mocidade?
-Creo que se segue lendo tanto ou máis ca antes. Estamos todo o día lendo e escribindo no móbil. A maneira de conectar mudou: agora todo pasa polas redes sociais e pola web. Pero hai que buscar unha combinación entre presencialidade e redes. A primeira dá unha conexión que as redes non ofrecen. Nas novas xeracións, Instagram e TikTok son case o novo Google. As redes reinventanse continuamente,e hai que ter a cabeza aberta para aprender, porque todo avanza moi rápido.
-Que actos levaron a cabo neste 75 aniversario da editorial?
-Fixemos moitas cousas. A máis importante é a exposición «Crear porvir, 75 aniversario de Editorial Galaxia», que percorre diferentes cidades de Galicia. Dentro de pouco celebraremos o acto de peche do aniversario na Fundación de Vigo. A exposición repasa toda a historia da editorial, os riscos que asumiron os fundadores, e como Galaxia sentou as bases da cultura galega nun momento moi adverso. Agora o vemos con certa distancia, pero naquel momento foi algo moi forte.
-É moi diferente o ritmo de traballo da comunicación editorial respecto ao da comunicación nas redes sociais?
-Totalmente. O traballo de edición require moita máis pausa, detalle, revisión continua, un diálogo profundo cos autores. A comunicación nas redes, en cambio, é moito máis frenética. De todos xeitos en Galaxia trabállase moito e o ritmo é alto.
-Despois tamén combinas a súa faceta creativa do proxecto No Alto do Poleiro, con ilustracións para a propia editorial.
-Si, ás veces algúns autores contáctanme directamente para ilustrar, e sigo mantendo o meu proxecto, que tamén é moi gratificante. Pero a min inspírame falar con xente que sacrificou tanto para escribir un libro. Respecto moitísimo ese esforzo, esa renuncia. Ver a ilusión e o traballo que hai detrás me anima a ser perseverante coas miñas propias paixóns.
-Inflúe algo da súas raíces no traballo, onde coincide co tamén veciño da Estrada, Suso Domínguez?
-Moito. Estou orgullosa da miña terra. Na editorial sempre se fala da Estrada con moito respecto. Temos unha programación cultural que moitas vilas máis grandes non teñen, é para estar orgullosos.
O Director de Produción e Servizos Editoriais na Editorial Galaxia, o estradense Suso Domíngez, cumprirá nun mes 20 anos na empresa, que este ano celebra o seu 75 aniversario. Falamos con el para analizar os retos do sector, onde destaca o aumento da rapidez e a carga de publicacións, e o esforzo para non repercutir o encarecemento do papel no prezo.
-É vostede o responsable do Departamento de Produción e tamén dos servizos editoriais externos. En que consiste exactamente o seu traballo?
-Está relacionado coa publicación de libros ou con eventos culturais como exposicións. O departamento de edición escolle o que se vai publicar e define as características da obra. Cando esa decisión está tomada, pasa a produción. A partir de aí configuro o texto, mándoo a corrección, verifícanse as emendas, revísao o autor ou autora, maquetámolo, engadimos imaxes se fan falta… Todo ata que o libro chega finalmente a imprenta.
-E leva xa 20 anos vinculado a Galaxia, case nada. Como foi o comezo?
-Comecei facendo traballos externos de corrección, tradución e edición. En xaneiro farei 20 anos que comecei a colaborar coa editorial. E despois entrei en plantilla. No posto actual, como responsable de Produción, levo case 6 anos.
-E cambiou moito o sector editorial nestes 20 anos?
-Moitísimo. Agora hai moita máis produción e, sobre todo, moita máis rapidez. Antes un libro podía ser novidade durante catro, cinco ou seis meses. Hoxe, ao mes e medio xa desaparece do mostrador, salvo que sexa un best-seller.
-Esta rapidez e esta produción en crecemento prexudican a calidade?
-Cando hai moitísimo entre o que elixir, aumenta todo, o bo e o malo. Pásanme polas mans libros interesantísimos e outros que non tanto. Tamén é certo que hai cada vez máis xente escribindo.
-Tamén aumentaron os custos, especialmente do papel, non?
-Sí, trala a pandemia encarecéronse todos os materiais e reduciuse a variedade de papeis dispoñibles. Ademais, as imprentas xa non almacenan grandes stocks, senón que piden o papel baixo pedido, o que pode facer que ás veces haxa atrasos.
-Ten algún libro ao que lle gardes especial cariño pola súa implicación?
-Teño moitos, pero se teño que escoller un, diría Maxina ou a filla espuria, de Marcial Valladares. Encargueime da edición actualizada e fixemos unha versión acompañada dunha edición facsimilar do manuscrito conservado na Real Academia Galega. En 2022, o Ministerio de Cultura recoñeceu esta obra co terceiro premio ao libro mellor editado en España. Foi un proxecto especial porque naceu dunha idea miña de hai anos, que fun facendo aos poucos, con moito tempo e moito empeño.
-Traballa vostede algunhas veces tamén ca estradense Sara Valcárcel?
Aínda que somos departamentos diferentes, aquí todo está conectado. Cando un libro está en Produción, Comunicación está ao tanto para prever presentacións, difusión, actos, etc. Cando o libro está a piques de saír de imprenta, é cando eles comezan o seu traballo máis intenso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?