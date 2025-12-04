Lalín homenaxea ás súas cantareiras
O artista Álex Dávila deseña un mural no que outorga protagonismo a Hortensia de Zobra
Lalín conta cunha nova obra de arte urbana na Praza Europa. Esta actuación, está inserida dentro do proxecto de promoción da Lingua Ronsel Lalín, realizado dende a concellería de Política Lingüística que dirixe Begoña Blanco, e que obtivo unha subvención da Deputación de Pontevedra. «Para a realización do mural, convidouse ao artista lalinense Álex Dávila, nunha forte aposta polo talento local. Para a temática, estableceuse que as protagonistas serían as pandereteiras tradicionais, nun ano no que se lle dedica o Día das Letras Galegas, para poñer en valor o seu gran legado», explica Blanco, ao tempo que remarca que son figuras indispensables na identidade galega, transmisoras interxeracionais da cultura oral, da música tradicional e do poder da colectividade. «As cantareiras son verdadeiras gardiás dun xeito de cantar e de vivir que forma parte da identidade na nosa comunidade»,. manifestou.
O Concello quizo honrar a memoria de Hortensia Taboada Cachafeiro, que formaba parte das Pandereteiras de Zobra, e falecida no mes de setembro, sendo unha muller que deixou fonda pegada na música tradicional galega e noutros campos, como na realización de tecidos.
O artista Álex Dávila Moure foi o encargado de darlle forma a esta homenaxe, nunha obra que lembra que a música que soa nas festas e nos seráns, mantén acesa a memoria colectiva das parroquias e nas vilas. Con linguaxe contemporánea, consegueu trasladar ao muro esa idea de continuidade, de fío que non se rompe, e sitúa uns versos en cada extremo: Dame a man e farémonos grandes...Temos xuntas a forza dos mares. Dávila conta con galardóns, como o primeiro premio no certame Xuventude Crea de 2024, ou o do concurso Pintor Laxeiro. En Lalín, expuxo en dúas ocasións no Museo Ramón Municipal en exposición colectivas, e noutros locais da vila. Ademais de en diversos puntos de Galicia, ten realizado obras a nivel nacional, como unha en Murcia, coa que conseguiu xunto a Olalla Framiñán o premio de Muralismo. E impartiu talleres sobre grafiti contemporáneo para a Xunta
«O saber» de Hortensia
Isabel Fernández Muradás, que asistiu á presentación do mural en representación das Pandereiteiras de Zobra, dedicou unhas fermosas palabras na memoria de Hortensia, resaltando o seu carácter alegre, recordando que era unha persoa moi sociable, que procuraba as xuntanzas na comunidade. Puxo en valor a súa xenerosidade, xa que ensinoulle a ela e a moitas persoas os seus saberes, transmitindo non só a música tradicional. E manifestou que lle gustou moito o resultado do mural.
Tamén Álex Dávila se sentiu satisfeito co resultado, detallando que tivo que adaptar a técnica cos aerosois ao formato, para conseguir un resultado limpo e do seu agrado.
