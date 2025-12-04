Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín homenaxea ás súas cantareiras

O artista Álex Dávila deseña un mural no que outorga protagonismo a Hortensia de Zobra

Begoña Blanco, Isabel Fernández Muradás e Álex Dávila diante do mural, situado na Praza Europa.

Alfonso Loño

Lalín

Lalín conta cunha nova obra de arte urbana na Praza Europa. Esta actuación, está inserida dentro do proxecto de promoción da Lingua Ronsel Lalín, realizado dende a concellería de Política Lingüística que dirixe Begoña Blanco, e que obtivo unha subvención da Deputación de Pontevedra. «Para a realización do mural, convidouse ao artista lalinense Álex Dávila, nunha forte aposta polo talento local. Para a temática, estableceuse que as protagonistas serían as pandereteiras tradicionais, nun ano no que se lle dedica o Día das Letras Galegas, para poñer en valor o seu gran legado», explica Blanco, ao tempo que remarca que son figuras indispensables na identidade galega, transmisoras interxeracionais da cultura oral, da música tradicional e do poder da colectividade. «As cantareiras son verdadeiras gardiás dun xeito de cantar e de vivir que forma parte da identidade na nosa comunidade»,. manifestou.

O Concello quizo honrar a memoria de Hortensia Taboada Cachafeiro, que formaba parte das Pandereteiras de Zobra, e falecida no mes de setembro, sendo unha muller que deixou fonda pegada na música tradicional galega e noutros campos, como na realización de tecidos.

O artista Álex Dávila Moure foi o encargado de darlle forma a esta homenaxe, nunha obra que lembra que a música que soa nas festas e nos seráns, mantén acesa a memoria colectiva das parroquias e nas vilas. Con linguaxe contemporánea, consegueu trasladar ao muro esa idea de continuidade, de fío que non se rompe, e sitúa uns versos en cada extremo: Dame a man e farémonos grandes...Temos xuntas a forza dos mares. Dávila conta con galardóns, como o primeiro premio no certame Xuventude Crea de 2024, ou o do concurso Pintor Laxeiro. En Lalín, expuxo en dúas ocasións no Museo Ramón Municipal en exposición colectivas, e noutros locais da vila. Ademais de en diversos puntos de Galicia, ten realizado obras a nivel nacional, como unha en Murcia, coa que conseguiu xunto a Olalla Framiñán o premio de Muralismo. E impartiu talleres sobre grafiti contemporáneo para a Xunta

«O saber» de Hortensia

Isabel Fernández Muradás, que asistiu á presentación do mural en representación das Pandereiteiras de Zobra, dedicou unhas fermosas palabras na memoria de Hortensia, resaltando o seu carácter alegre, recordando que era unha persoa moi sociable, que procuraba as xuntanzas na comunidade. Puxo en valor a súa xenerosidade, xa que ensinoulle a ela e a moitas persoas os seus saberes, transmitindo non só a música tradicional. E manifestou que lle gustou moito o resultado do mural.

Tamén Álex Dávila se sentiu satisfeito co resultado, detallando que tivo que adaptar a técnica cos aerosois ao formato, para conseguir un resultado limpo e do seu agrado.

