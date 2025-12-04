Lalín estrena hoy alumbrado de Navidad y Escaparates Máxicos

La Navidad está fijada en el calendario, pero de un tiempo a esta parte parece que tanto administraciones públicas como particulares han optado por adelantarlas y en casos las decoraciones de estas fechas comienzan a prepararse en octubre. Ya con el mes de diciembre dado la vuelta en el almanaque, el Concello de Lalín estrenará hoy el alumbrado navideño y estrenará una nueva propuesta: los Escaparates Máxicos.

Para las 19.00 horas está previsto el acto de encendido de las luces, que este año incorporan nuevos elementos decorativos, mejoras en eficiencia energética, y un diseño orientado a potenciar el comercio y la hostelería. La novedad de los escaparates es una decoración con muñecas antiguas donadas o cedidas por particulares que estará en un bajo situado en el cruce de Pintor Laxeiro con González Taboada. Son estos dos actos las previas a la apertura de las Aldeas de Nadal, que se estrenarán mañana viernes a las 19.00 horas.

La edil Karen Fernández destaca que las Aldeas de Nadal «son un proxecto colectivo que combina identidade local, creatividade e unha poderosa capacidade de dinamización económica para Lalín». Añade que estos espacios temáticos «que mesturan tradición galega, personaxes universais e actividades creativas, conforman un itinerario deseñado para ofrecer experiencias inmersivas para os nenos que poden acceder a todas as casiñas dos recintos repartidos por todo o casco urbano».

Precisamente, el Concello acaba de aprobar las aportaciones económicas de las entidades patrocinadoras que con sus fondos permiten a la administración municipal renovar y mejorar los contenidos de estos poblados navideños. Así, la Aldea de Papá Noel cuenta con una aportación de 5.000 euros del Grupo Aurela, mientras que la Aldea do Apalpador está apoyada con 2.000 euros por Megodeza. El patrocinio de la Aldea dos Reis Magos corre a cargo de Tecglass (3.000 euros), Hermanos Toimil entrega 2.000 euros para la Aldea da Música y Disanfa otros 1.500 euros para el tren turístico. Además, en el acuerdo municipal constan aportaciones especiales para la celebración de actos de estas navidades de las sociedades Autocares Meijide y Distribuciones Padín.