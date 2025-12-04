Lalín y A Estrada promedian una decena de estafas a través de internet cada mes

La comisión de delitos en las dos capitales comarcales ha descendido en los nueve primeros meses en comparación con el mismo período del año pasado. La caída de la criminalidad es mayor en A Estrada, que pasa de 249 a 227 hechos denunciados, mientras que en Lalín, aunque a la baja, podemos concluir que se mantiene pues los 249 delitos son solo dos menos.

La red es, desde hace tiempo, uno de los espacios elegidos por los delincuentes para llevar a cabo hechos delictivos y las comarcas no son una excepción. La denominada cibercriminalidad se dispara de nuevo en estos dos municipios de las comarcas y, según los datos correspondientes al tercer trimestres del año difundidos por el Ministerio del Interior, Lalín pasa de 91 a 100 denuncias, mientras que en A Estrada se alcanzaron las 117, un 37,6 por ciento más que las que constaban de enero a septiembre del curso pasado. Si nos centramos en la capital dezana, las estafas informáticas pasaron de 81 a 92, mientras que otras infracciones penales incluidas bajo el epígrafe de otros ciberdelitos crecieron de una decena a 18. A Estrada calca el balance de estafas informáticas que arroja el municipio vecino, con la salvedad de que un año antes contabilizaba 72 causas, con lo que el aumento casi se duplica. En otros ciberdelitos aparecen 25 frente a los 13 de los tres trimestres de 2024.

Los hurtos están entre los hechos delictivos más habituales y en este caso hay que subrayar que mientras en A Estrada se reducen algo más de un 35 por ciento, en Lalín se incrementan un 16%. Las denuncias formuladas antes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías municipales de ambos municipios indican que en estos nueve meses se produjeron al menos 38 hurtos en A Estrada (21 menos) y en Lalín ascendieron de medio centenar hasta 58.

El ministerio desglosa los asaltos a todo tipo de inmuebles y los perpetrados exclusivamente en viviendas. Así, de los 11 contabilizados en A Estrada, siete corresponden a robos con fuerza en domicilios, tendencia que va en aumento. Por el contrario en Lalín disminuyen los asaltos a hogares (de 10 a 5), con una quincena de robos totales en inmuebles frente a ocho del período anterior. En lo que respecta a los robos con violencia e intimidación los vecinos de A Estrada formalizaron una denuncia en estos nueve meses (habían sido dos), mientras que en Lalín, con un caso hace un año, este tipo de delitos quedó a cero.

Robo de coches

La sustracción de vehículos no es muy habitual en los dos ayuntamientos más habitados de Deza y Tabeirós-Montes y por ejemplo Lalín se mantiene, como en los nueve primeros meses del ejercicio pasado, sin denuncias de este tipo. Tampoco llaman la atención las formalizadas en el ayuntamiento capitalino de Tabeirós y a pesar de que el crecimiento es del cien por cien, las denuncias ascendieron a dos, una a mayores.

El número absoluto de infracciones penales en Lalín ascendió a 359, mientras que en A Estrada la cifra es ligeramente inferior, con 344 denuncias.

En los dos municipios de las comarcas no se registraron homicidios o asesinatos tanto consumados como en grado de tentativa y tampoco ningún secuestro. En lo que respecta a los delitos por lesiones o de riña tumultuaria en Lalín constan ocho (tres más) y en A Estrada se pasó de tres a siete; en consecuencia, en ambos concellos aumentaron de forma considerable estos episodios, más si cabe en el término municipal estradense. En lo que respecta a las denuncias por casos de tráfico de drogas en Lalín no consta ninguna en este balance policial que acaba de divulgar el ministerio, cuando en el período anterior había una. El crecimiento, además de manera considerable, se trasladó a la cabecera comarcal de Tabeirós, donde se tramitaron un total de seis denuncias, dato que supera con creces las dos del período anterior.

Siete delitos contra la libertad sexual, con una violación en Lalín

Entre enero y septiembre fueron cometidos siete delitos tipificados contra la libertad sexual, uno menos que hace un año. La comisión de estos hechos delictivos se mantiene en Lalín, donde de nuevo se concentran cinco casos, mientras que A Estrada pasa de dos a uno. En la capital dezana se cometió además la única violación, sin agresiones sexuales con penetración en los nueve primeros meses de 2024.