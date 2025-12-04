«Nunca imaxinara que acabaría de policía, pero atopei a miña paixón»
Dedicar unha vida a unha función non é nada extraordinario. Todos temos que facelo. Pero algúns asumen máis riscos que outros. Como policía local, Aurelio Fernández vivíu moitas situacións que a maioría nin imaxinaríamos. Renunciou á súa propia seguridade pola nosa. En 37 anos, o seu día a día consistía en velar polo benestar dos veciños, aínda que a súa tarefa non sempre resultase agradecida.
Aurelio Fernández Bascuas (61) colga o uniforme de Policía Local despois de 37 anos prestando un servizo indispensable para a comunidade. Poucos coñecen as dobreces do pobo estradense como el, que as veu de preto e as protexeu durante tanto tempo. É aínda que resulta imposible condensar nunha páxina unha vida de traballo, nas seguintes liñas imos intentalo.
Sempre soubo que quería ser Policía Local?
Non, de feito nunca o imaxinaría cando era pequeno, pero a vida vaite levando por camiños que non esperas, e ao final atopei nesta profesión a miña paixón. Era algo que desfrutaba, e que non me costaba botar máis horas das que correspondía.
Lémbrase de como foron os comezos?
Entrei no corpo no 89, cuns 25 anos. Son de Silleda e sempre vivira en Santiago, pero saira unha praza na Estrada e presenteime. Antes era moi diferente, non había academia, como agora, as condicións laborais eran moito peores. Incluso a percepción da cidadanía hacia o noso traballo foi cambiando, non te tomaban tan en serio.
En 37 anos imaxino que veu o pobo cambiar moito. Que balance faría?
A nivel urbano, agora hai unha sinalización máis rigurosa, e gran parte do centro está humanizado ou en vías de selo. Isto penso que é positivo, aínda que coa peatonalización hai que ter coidado de delimitar ben as diferentes áreas. Tamén o comportamento da veciñanza é distinto, malia que un concello como A Estrada ten as súas idiosincracias, e é moi diferente o funcionamento do rural fronte ao urbano. Con todo, o que máis destaco e me entristece é a perda do trato cercano. Estámonos volvendo moi individualistas, tanto nos traballos como na rúa. A tecnoloxía, os teléfonos... mudaron a forma na que nos relacionamos. Eu sempre desfrutei tratando coa xente, por iso estes últimos anos deixaron en min certo sabor agridulce.
Neste sentido, vostede ten aínda 61 anos, mais xa decidiu xubilarse. Está isto relacionado cos mencionados cambios?
Efectivamente, eu retírome de forma voluntaria. Son numerosos os factores que me levaron a tomar esta decisión, pero sobre todo xa notaba o desgaste. Nestes anos hai moitas cousas que me afectaron. Ás veces a xente non se da conta de que detrás do uniforme tamén hai unha persoa, que temos sentimentos.
A Estrada é un pobo pequeno, onde todos se coñecen. Sinte que vivir e traballar na mesma vila dificultou o desempeño do seu posto?
Non vou negar que é complicado atopar o equilibrio. Eu son consciente de que tiña fama de ser estricto co cumplimento das normas, e iso non só me pasou factura a min, senón tamén á miña familia. Pero para min nunca foi unha cuestión persoal contra nadie. De feito, se tiña algún conflicto con alguén, ao final do turno marchaba fastidiado para a casa. Sempre hai cousas que che gustaría que foran doutra maneira, aínda que en xeral estou extremadamente agradecido e síntome moi orgulloso de dedicar 37 anos da miña vida ao corpo de Policía Local da Estrada.
Algunha anécdota destacada?
Imaxinaba que ía haber unha pregunta deste tipo (risas). O certo é que as máis nítidas na miña memoria son esas que te impactan e che deixan mal corpo da igual o tempo que pase. Pero das que lembro con cariño están, por exemplo, as das incursións dos rapaces ás piscinas municipais. Cando nos vían metíanse debaixo da auga, e nós apagabamos o coche esperando a que sairan. Diso, só me preocupaba que se fixeran dano. Tamén había unha señora maior que nos chamaba todas as noites porque vivía soa e tiña medo. En xeral, ves a vida dos veciños dende outro prisma. Acoden a ti porque te necesitan.
Chegou a estar á fronte da xefatura dende 2016 ata 2023. Fálenos desa etapa.
Foi un reto, sen dúbida, pero afronteino cunha idea clara: quería que a xente nos tivese como un referente. Estar na rúa, próximos aos veciños, e dar unha boa imaxe do corpo.
Para rematar, que sinte pechando esta etapa?
Custa creelo. Eu síntome policía, sentinme así dende que entrei. Vouno botar en falta. Pero agora mesmo o que máis pesa é o agradecido que estou. En primeiro lugar, coa miña familia. A miña muller, que soubo aceptar e acompañarme nun camiño profesional que non é sinxelo. Os meus fillos, dos que estou moi orgulloso. E por último, con todos eses veciños, profesionais e compañeiros que día a día me fixeron sentir valorado e integrado.
