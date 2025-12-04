Forcarei anuncia mejoras en viales de A Grela, Pardesoa, Malburgo, Meavía y Acebedo

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, anunció que el Concello va a ejecutar diversas mejoras viarias de gran calado en A Grela, Pardesoa, Malburgo, Meavía, Acebedo y Vilariño, con una inversión de 445.000 euros que será financiado al amparo del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. Se van a ejecutar proyectos de mejora del drenaje en las vías de los núcleos de Pardesoa, Malburgo y A Grela para evitar regueros de agua. Tendrá un presupuesto de 112.897 euros. Reparación y pavimentación del camino entre Quintillán y A Rúa, en la parroquia de Meavía, con una inversión de 109.777 euros; y acondicionamiento de calles en Vilariño y Acebedo con 223.022 euros.