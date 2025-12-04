Dozón abre la solicitud de las ayudas al estudio
El Concello de Dozón abre hasta el 19 de este mes el plazo de solicitud de las ayudas municipales al estudio. Están dirigidas a las familias empadronadas en el municipio cuyos hijos e hijas estudian en el CEIP Pío Cabanillas. Dozón concederá 100 euros por cada menor. Las solicitudes deben entregarse en el consistorio, junto a las instancias.
