Crean seis empresas en noviembre en el área

Seis empresas fueron creadas en las comarcas durante el pasado mes de noviembre. Así se constata en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) que identifica dos sociedades fundadas en A Estrada, otras tantas en Vila de Cruces, y las dos restantes se reparten entre Lalín y Silleda. En estos once meses son 90 las compañías fundadas, de las que 31 son lalinenses, 20 de A Estrada o 15 de Silleda.