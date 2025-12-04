El colectivo paraguayo, en el Bodegón Senra
El Bodegón Senra, en Lalín, acoge este domingo a partir de las 14.30 horas, una comida a la que acudirán 70 personas de origen paraguayo y que residen en Deza y otros puntos de Galicia. La jornada de confraternización está organizada por Carolina Ojeda y servirá, además, de prólogo a las celebraciones navideñas.
