Cierre del programa +Convivir en Forcarei

La Diputación de Pontevedra lleva el lunes hasta Forcarei una nueva jornada del programa de convivencias vecinales +Convivir. Se trata de la última actividad de esta iniciativa destinada al movimiento vecinal que ya pasó este año por Fornelos de Montes, Redondela, Salceda de Caselas, A Lama, Baiona, Rodeiro, Ribadumia, Bueu, Gondomar, Tui, Covelo y se cerrará en el Auditorio de Soutelo de Montes a partir de las 16:30 horas, con el diputado de Acción Comunitaria Javier Tourís.
