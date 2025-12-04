Charla sobre el duelo en el MOME de A Estrada
El departamento municipal de Sanidade de A Estrada convoca el próximo martes una jornada centrada en el duelo. El objetivo es ayudar a personas que atraviesen una situación de pérdida a afrontar la llegada de unas fechas tan señaladas. Correrá a cargo de Pilar Rey Suárez, terapeuta familiar. Será en la Sala MOME a partir de las 16.30 horas y tiene entrada libre.
