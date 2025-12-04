Camposancos organiza un concurso de villancicos y un taller de regueifa
El actor Inacio Vilariño leerá el pregón el día 6 y habrá encendido de luces
REDACCIÓN
La parroquia lalinense de Camposancos cuenta con un completo cartel de actividades navideñas que, por segundo año consecutivo, son impulsadas por los vecinos. El sábado (20.00 horas) se encenderá el alumbrado y el actor Inacio Vilariño ofrecerá el pregón.
El 14 se estrenará la Casa do Apalpador (que podrá ser visitada también los días 21, 28 y el 4 de enero) y Fantoches Baj ofrecerá dos funciones a las 17.00 y a las 19.00 horas. También habrá recogida de juguetes para la campaña municipal.
El día 21 se llevará a cabo un mercadillo (de 10.00 a 20.00 horas) y a las 11.00 se organizará por primera vez un taller de regueifas. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se programa un espectáculo del Mago Deime para todos los públicos y a las 18.00 horas será la entrega de los premios del Concurso de Panxoliñas. Este certamen también es novedad y podrán participar niños de hasta 12 años de edad (en este caso también en grupos) y en las modalidades de 12 a 16 y a partir de 17 años. Los trabajos deberán remitirse, tanto los que tengan música como solo texto, a panxolinhascamposancos@gmail.com o por correo a la dirección A Goleta número 6. Camposancos-Lalín, 36596, hasta el día 5. La programación llegará a su fin con un concierto de la Coral de Lalín, también el día 21, a partir de las 19.00 horas.
