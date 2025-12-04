El BNG exige recuperar el turno de noche de la Policía Local

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Estrada denuncia lo que califica como «abandono inexplicable de la seguridad» por parte del gobierno municipal del PP, encabezado por el alcalde Gonzalo Louzao. El portavoz nacionalista, Xoán Reices, acusa al ejecutivo local de mantener durante seis años una situación de «vulnerabilidad y desprotección inadmisibles» para la ciudadanía.

Reices afirma que, por decisión del actual gobierno, el municipio carece de servicio nocturno de Policía Local desde hace seis años y que, pese a conocer esta carencia, tampoco se han garantizado patrullas de la Guardia Civil durante las noches y los fines de semana.

Como ejemplo más grave de este problema, el portavoz citó el accidente ocurrido en la madrugada del domingo al lunes en la calle Gradín. Según explicó, las personas afectadas y quienes acudieron a ayudar se encontraron «con un vacío de autoridad, con un desamparo total», teniendo que esperar a que una patrulla llegara desde Pontevedra, a 40 kilómetros de distancia.

Ante esta situación, el BNG exige restablecer con urgencia el servicio nocturno de la Policía Local, establecer un protocolo coordinado con la Guardia Civil y que el alcalde comparezca públicamente para explicar cómo piensa resolver la problemática.