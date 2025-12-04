«Árbore de corchos» para recaudar para la excursión de sexto
La Praza Siñor Afranio de Silleda acogerá mañana, viernes 5 de diciembre, la presentación de la «Árbore dos Corchos». Es una iniciativa del alumnado de la excursión de sexto de Primaria del CEIP Plurilingüe de Silleda para recaudar fondos destinados al viaje que proyecta para fin de curso. La gente podrá colaborar apadrinando uno de los corchos que se colgarán del árbol a modo de adornos navideños. El acto de presentación está convocado para las seis de la tarde delante del consistorio.
