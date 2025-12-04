Alta demanda en los cursos de formación digital
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, visitó al alumnado del primer curso gratuito de formación digital del programa YoConecto, impulsado por Fundación Cibervoluntarios. El Concello abrió dos grupos por alta demanda y mantiene abiertas las inscripciones para los cursos de enero y marzo, dirigidos a mayores de 60 años.
