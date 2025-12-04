Abre el plazo de inscripción para la San Silvestre y la San Silveira

El Concello de A Estrada abrirá mañana el plazo de inscripción para la XV Milla San Silvestre Estradense y la quinta edición de la San Silveira, dos citas para despedir el año combinando deporte y solidaridad. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de diciembre a través de la web emesports.es.

La jornada arrancará el 31 de diciembre por la mañana con la San Silveira BTT, organizada junto a la Peña Bikestrada. La retirada de dorsales comenzará a las 09.00 horas en la Praza da Constitución, donde cada participante deberá entregar un kilo de alimentos destinados a Cáritas. La salida será a las 9.30 y el recorrido, de 20 kilómetros y 370 metros de desnivel, incluirá avituallamiento con chocolate y churros en el Monte Cabalar.

Por la tarde tendrá lugar la San Silvestre, con salida a las 17.00 según categorías y recorrido adaptado a cada edad. La prueba no competitiva incluirá camiseta conmemorativa, chocolate caliente, repostería y sorteos entre los dorsales, además de premios a los disfraces más originales.