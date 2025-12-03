La Xunta destina 117.000 euros a sanear el polígono de Cruces
El cambio parcial de colectores reduce el riesgo de fugas y optimiza el tratamiento de las aguas
REDACCIÓN
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el polígono industrial de O Camballón, en Vila de Cruces, para comprobar las obras de mejora de los colectores que vierten a la red municipal de saneamiento. Esta intervención pudo acometerse mediante una ayuda de la Xunta de casi 117.000 euros. La subvención forma parte de la decena de actuaciones que promueve la Xunta en Pontevedra y que beneficiarán además al polígono de Área 33, en Silleda, con 110.390 euros, y al de Merlín, en Agolada, con 118.983. En los dos casos, estas cuantías se emplearán para la puesta a punto de los viales. La aportación de la Xunta a toda la provincia roza los 780.000 euros.
Reguera estuvo acompañado por el alcalde, Luis Taboada, y ediles del gobierno de Xuntos. El regidor incidió en el compromiso de la Xunta «coa modernización e a optimización dos servicios na nosa localidade. Esta actuación mellora a capacidade de saneamiento e contribúe á protección do medio ambiente».
