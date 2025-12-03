Últimos días para pedir el Servizo Concilia Lalín
El Concello de Lalín recuerda que este viernes 5 finaliza el plazo para solicitar el Servizo Concilia Lalín durante las vacaciones escolares de Navidad . El servicio, con 80 plazas disponibles y dirigido a menores de 3 a 12 años, busca facilitar la conciliación familiar y laboral. Estará operativo desde el 22 de diciembre al 7 de enero, en horario de 7.30 a 15.00 horas.
